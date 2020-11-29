Технічний директор фріульців П'єрпаоло Маріно повідомив про позитивні тести на коронавірус у шістьох гравців та головного тренера команди – Луки Готті.

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Удінезе довго залишався останнім клубом Серії А, який не постраждав від СOVID-19. Проблемою стала перерва на національні збірні. "Один з гравців повернувся в розташування клубу інфікованим і заразив партнерів", – пояснив Маріно у коментарі DAZN.

Додамо, що після 8 зіграних матчів Удінезе перебуває на 16 сходинці Серії А.

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