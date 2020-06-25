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"Королева селфі" своїми ідеальними формами надихнула коханого стати відкриттям сезону у Ла Лізі

13:50 - Читать на русском
"Королева селфі" своїми ідеальними формами надихнула коханого стати відкриттям сезону у Ла Лізі
Майо Барбейто / Фото Instagram

Поки Лукас Окампос підкорює серця фанатів Севільї, його дружина збільшує армію прихильників через Instagram.

Аргентинський хавбек Лукас Окампос влітку 2019-го перебрався з Марселя у Севілью разом зі своєю чарівною дружиною Майо Барбейто.

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Кохана футболіста працює моделлю та активно пропагує спортивний спосіб життя в Instagram. Її фото у спідній білизні популярні не лише серед поціновувачів красивого тіла, Майо мотивує тисячі жінок для роботи над собою. Її армія прихильників в Instagram зростає щодня.

У Франції її називали "Королевою селфі". Красуня виховує двох дітей, що лише збільшує захоплення серед її фанатів.

У своєму дебютному сезоні у Ла Лізі Окампос став улюбленцем серед вболівальників Севільї. 25-річний аргентинець провів 26 матчів у Прімері, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Дівчата футболістів Дружини футболістів Дівчина дня Лукас Лукас Окампос
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