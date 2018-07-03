"Королева ЧС-2018" – дружина Варді розкрила сексуальний секрет успіху збірної Англії і потролила росіян

Ребекка Варді, дружина форварда Лестера і збірної Англії Джеймі Варді, зізналась, що не вважає себе Королевою дружин гравців Чемпіонату світу з футболу 2018, як її охрестили ЗМІ.

У вівторок, 3 липня відбудеться матч за вихід у чвертьфінал ЧС-2018 Колумбія – Англія. Команда Гарета Саутгейта успішно пройшла груповий раунд, поступившись лише Бельгії резервним складом. Зате англійці потрапили у легшу турнірну сітку, з якої відкривається непогана перспектива на фінал.

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Кохані дівчата зірок збірної Англії гаряче вболівають за "трьох левів" на Чемпіонаті світу 2018. Дружина Варді серед них. Кохана Джеймі розповіла, що футболістам англійської національної команди не заборонено займатись сексом під час турніру.

"Немає червоної картки для сексу. Ніхто не довів, що він погано впливає на гру. Однак ми б з Джеймі і так не займалися б коханням через дітей, які бігають навколо. Хоча секс підвищує продуктивність".

На відміну від попередніх великих турнірів зіркам збірної Англії дозволили проводити вільний час зі своїми близькими. Це дуже подобається гравцям команди, яка потроху починає мріяти про золото на Мундіалі. Адже серед них багато молодих талантів.

#teamengland Допис, поширений Becky Vardy (@beckyvardy) 2 Лип 2018 р. о 2:17 PDT

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"Саутгейт має поняття про ментальність колективу. Завдяки цьому тренерові гравці почуваються розслабленими та мотивованими до гри", – каже Беккі Варді в інтерв'ю з OK! magazine.

Не всі фанати у захваті від жінок англійських футболістів. Хейтери з Росії назвали дружин зірок АПЛ потворними і порівняли з "російськими медведями, яких треба тренувати, бо вони гуляють по вулиці". Як на це реагує Ребекка? Дуже тонко: "Мабуть, це написав величезний жирний росіянин, у якого вдома немає дзеркала. Тролі не дочекаються від мене емоційної реакції".

"Королева ЧС-2018? Не згодна з цим. Я прочитала, що мене назвали королевою дівчат та дружин гравців збірної Англії. Мене аж пересмикнуло. Серед наших дівчат немає ніякої королеви. Ми всі особистості.

Джеймі завжди такий розслаблений, його нічого не лякає. Я не така. Сподіваюсь, що на Мундіалі справа не дійде серії пенальті, адже я не впевнена, що зможу впоратись зі стресом.

Ми повинні бути оптимістами, футболісти мають вірити в перемогу. Якщо Англія виграє Чемпіонат світу, ми організуємо велику вечірку в нашому саду", – обіцяє кохана Варді.

Цікаво, дівчатам та дружинам гравців національної збірної англійська Футбольна Асоціація суворо рекомендувала не заходити зі свого телефону на власні банківські рахунки. Британці побоюються витівок російських хакерів.

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