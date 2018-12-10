"Король джунглів": Реднапп у віці 71 року виграв британське реаліті-шоу на виживання

Екс-наставник Тоттенхема, Вест Хема та ще кількох англійських клубів Харрі Реднапп став переможцем реаліті-шоу "Я знаменитість... Витягніть мене звідси".

Відомий англійський тренер Харрі Реднапп у 71 рік виграв реаліті-шоу "Я знаменитість... Витягніть мене звідси". Про це повідомив сам фахівець у своєму Твіттер.

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У фінальному випробуванні тренер лежав під землею, а по ньому бігали щурі та жуки. За перемогу дядько Френка Лемпарда отримав титул "Король Джунглів".

Нагадаємо, саме під керівництвом Реднаппа Тоттенхем вперше в історії пробився в груповий етап Ліги чемпіонів, також тренер вигравав Кубок Англії з Портсмутом у сезоні 2007/08.

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