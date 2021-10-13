"Король Бельгії": травмований Попов похизувався фото з Лукаку
06:00 - Читать на русском
Захисник Динамо Денис Попов не втрачає нагоди поспілкуватись із футбольними зірками сучасності.
22-річний оборонець відновлюється від операції, яку спровокувала травма передньої хрестоподібної зв'язки коліна.
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Під час чергового етапу процедур Попов зустрівся із форвардом Челсі Ромелу Лукаку. Відповідним кадром Денис охоче поділився у своїх соцмережах. "Король Бельгії", – підписав фото динамівець.
Нагадаємо, захисник провів у поточному сезоні 34 хвилини у поєдинку другого туру УПЛ проти Вереса. Повернення очікується весною 2022-го.
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