21-річний захисник Шахтаря Віктор Корнієнко на своїй сторінці в Instagram попросив порадити йому для перегляду фільм, надавши перевагу російським бойовикам.

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Ультрас Шахтаря не оцінили вподобання оборонця збірної України та порадили йому переглянути стрічку про війну на Донбасі – "Кіборги". Варто відзначити, що невдовзі Віктор видалив сторіз зі своєї сторінки.

У нинішньому сезоні УПЛ Корнієнко провів 7 матчів, в яких відзначився асистом.

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