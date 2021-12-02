"Зараз дуже відповідальний період, де ми маємо витиснути максимум і вийти на перше місце. Попереду відповідальні матчі зі Львовом та Олександрією, до того ж якість полів погіршується, нам стає важче грати на атаку.

"Шахтар на рівних може хіба з Динамо боротися": Політило назвав козирі Львова для сенсації з "гірниками"

Є й внутрішнє хвилювання за результат, хочеться пройти цей відрізок без втрат. Ми всі усвідомлюємо турнірну ситуацію, розмовляємо про це в команді, щоб покращити різницю м'ячів і вийти на перше місце. Психологічно важливо бути лідерами. Львів? Суперник гідний та непоступливий. Недаремно львів’яни обіграли Зорю нещодавно, це говорить про їхній рівень. Ми готуємось до складної гри та недооцінки суперника не допустимо.

Чому з середняками непросто? Усі команди серйозно налаштовуються на Шахтар. У нас великий клуб, футболісти інших команд хочуть проявити себе, тому так виходить. Звичайно, нас дратує, що суперники захищаються по сім осіб у своєму штрафному майданчику. Важко розкрити таку оборону та й грати так не цікаво. Якби нас пресингували та атакували, матчі були б більш видовищними, а це плюс для вболівальників", – цитує Корнієнко сайт УПЛ.

"Мессі подобався у дитинстві": син хавбека бронзових Карпат – про дебют за Рух, Марлоса і три промахи з пенальті