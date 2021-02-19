"У першу чергу у мене стоїть ціль – закріпитися в основному складі Шахтаря. Надалі є мрія, мета. Думаю, краще нікому про це не говорити, тихенько йти до цієї мети.

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Якщо будеш мовчати, думаю, обов'язково доб'єшся цієї мети і дійдеш до своєї мрії. Поки можу сказати, що хочу бути основним гравцем. Мені хочеться стати легендою цього клубу. Провести всю кар'єру саме у Шахтарі, бо тут всі умови такі ж, як в Європі. А там подивимося", – сказав Корнієнко у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, напередодні Шахтар на виїзді в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи впевнено здолав Маккабі Тель-Авів. Корнієнко весь матч провів у запасі.

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