"Ми щойно почали працювати, і, звісно, ще важкувато. Починаємо пригадувати всі свої напрацювання, до того ж щось нове теж з’явилося. Уся команда докладала зусиль, молодці, що не програли, однак погано, що не виграли. Прагнули виконувати настанову головного тренера.

Каштру відзначив помилки Шахтаря у спарингу із Лехом

Нам у кожному матчі треба виходити й перемагати – чи то гра Ліги чемпіонів, чемпіонату або товариська, немає різниці. Настанова – виходити й демонструвати свій футбол. Також були нові моменти, однак ми наразі намагаємося це впроваджувати: десь виходить, а десь – ні.

Була моя помилка, треба було зіграти вужче. У мене був футболіст праворуч і ще один ліворуч, а я не розібрався, куди йти. Нічого, через помилки всі проходять, – треба виправлятись і працювати далі.

Відновлення пройшло нормально. Важкувато, зрештою, два місяці пропустив, але для цього й існують збори, щоб набирати фізичні кондиції. Попереду багато тренувань, ігор, тож, гадаю, форму ще наберу", – поділився Корнієнко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, захисник травмувався ще 8 листопада у матчі 9-го туру УПЛ проти Динамо, після грубого підкату Сидорчука.

Шахтар завдяки пенальті в компенсований час врятувався від поразки проти Леха – камбек Коноплянки і чемпіона світу