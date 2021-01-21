Корнієнко визнав свою провину в пропущеному голі у першому матчі за Шахтар після важкої травми
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко поділився враженнями від контрольного матчу проти Леха.
"Ми щойно почали працювати, і, звісно, ще важкувато. Починаємо пригадувати всі свої напрацювання, до того ж щось нове теж з’явилося. Уся команда докладала зусиль, молодці, що не програли, однак погано, що не виграли. Прагнули виконувати настанову головного тренера.
Каштру відзначив помилки Шахтаря у спарингу із Лехом
Нам у кожному матчі треба виходити й перемагати – чи то гра Ліги чемпіонів, чемпіонату або товариська, немає різниці. Настанова – виходити й демонструвати свій футбол. Також були нові моменти, однак ми наразі намагаємося це впроваджувати: десь виходить, а десь – ні.
Була моя помилка, треба було зіграти вужче. У мене був футболіст праворуч і ще один ліворуч, а я не розібрався, куди йти. Нічого, через помилки всі проходять, – треба виправлятись і працювати далі.
Відновлення пройшло нормально. Важкувато, зрештою, два місяці пропустив, але для цього й існують збори, щоб набирати фізичні кондиції. Попереду багато тренувань, ігор, тож, гадаю, форму ще наберу", – поділився Корнієнко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.
Нагадаємо, захисник травмувався ще 8 листопада у матчі 9-го туру УПЛ проти Динамо, після грубого підкату Сидорчука.
Шахтар завдяки пенальті в компенсований час врятувався від поразки проти Леха – камбек Коноплянки і чемпіона світу