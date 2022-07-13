Корнієнко разом зі своєю дружиною Аріною влаштували урочисте свято, присвячене тому, аби дізнатись стать дитини та поділились у своєму Instagram.

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Подружжя очікує на хлопчика, що дуже потішило Корнієнка – захисник Шахтаря емоційно почав радіти, обіймаючи кохану та друзів і родичів. Додамо, що у родини Корнієнків вже є дитина – дівчинка Софія.

У минулому неповноцінному сезоні Віктор провів 13 матчів за Шахтар у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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