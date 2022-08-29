Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко тривалий час не буде помічником для Ігора Йовічевіча і його тренерського штабу.

Напередодні 23-річний оборонець вийшов на заміну у другому таймі проти Кривбаса, зіштовхнувся з візаві та травмувався. Віктора вивезли на спеціальному реанімобілі. Сьогодні відбулось медичне обстеження.

"Попереду багато роботи-відновлення": Корнієнко прокоментував моторошну травму, отриману у матчі з Кривбасом

Як інформує офіційний сайт Шахтаря, лікарі діагностували у Корнієнка розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. 5 вересня захисника прооперують, на відновлення йому знадобиться аж 6 місяців. Це означає, що Віктор пропустить усі поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів та першого кола чемпіонату України.

Зауважимо, зустріч проти Кривбасу була для українця дебютною цього сезону, він встиг провести на полі лише 18 хвилин. Загалом в активі Корнієнка 29 матчів у футболці "гірників".

УПЛ: Шахтар у більшості вирвав перемогу над Кривбасом – перший гол народився у страшних муках і після моторошної травми