"Позитивні емоції. Це великий крок вперед. Головне – довести, скористатися цим шансом. Дуже задоволений.

Шевченко оголосив розширений список на листопадові матчі збірної України – перший виклик героя Мадрида

Думаю, що моя гра з Реалом також повпливала на рішення Шевченка. Однак, я і до цього багато працював, намагався, чекав, вірив, що буде такий виклик. Думаю, заслужив, буду працювати далі", – сказав Корнієнко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Віктор дебютував в основній команді Шахтаря лише 20 вересня 2020 року у матчі проти Зорі (2:2), а першою результативною дією відзначився вже за тиждень, 27 вересня, у грі з донецьким Олімпіком, віддавши гольову передачу на Віктора Коваленка. Загалом, у поточному сезоні в УПЛ провів шість матчів. У першому ж поєдинку у Лізі чемпіонів проти Реала відзначився асистом. До слова, Корнієнко – чемпіон світу 2019 року у складі молодіжної збірної України U-20.

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