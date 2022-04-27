У табір донеччан прибув ще один гравець. Це повернувся захисник Віктор Корнієнко.

23-річний футболіст у перші дні повномасштабного вторгнення приїхав з Києва у Полтаву, де почав активно волонтерити: допомагав військовим, теробороні, дітям та іншим людям, що потребували підтримки.

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Зараз же Корнієнко вирішив покинути Україну і прилетів у Туреччину, де розпочав тренуватись під керівництвом Роберто Де Дзербі та його тренерського штабу.

Разом з одноклубниками Віктор вже взяв участь у першому занятті. Команда готується до чергового спарингу у межах благодійного турне. Суперником 1 травня буде хорватський Хайдук.

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