Коркішко забив за Хатайспор – команда зіграє в плей-офф за право виходу в Суперлігу

Півзахисник Хатайспора Дмитро Коркішко відзначився забитим голом у поєдинку проти Баликесірспора, а його команда зіграє поєдинки плей-офф за право виходу у вищий дивізіон.

Туреччина. Перша ліга, 34 тур

Баликесірспор – Хатайспор – 0:3

Голи: Коркішко, 49, Том, 58 (пен.), Гоміс, 63

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Хатайспор у рамках останнього 34 туру турецької Першої ліги зустрівся на виїзді з Баликесірспором, який перебуває у нижній частині турнірної таблиці. Українець Дмитро Коркішко з'явився з перших хвилин і відкрив рахунок на початку другого тайму. Голи Тома та Гоміса принесли гостям розгромну перемогу.

Попри це Хатайспор не зумів обійти Денізілспор та зіграє матчі плей-офф за право виходу у Суперлігу. Команда Коркішка набрала 67 очок і посіла 3 сходинку.

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