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Коркішко відзначився голом за Хатайспор в чемпіонаті Туреччини – команда українця здобула перемогу

19:12 317 Читать на русском
Коркішко відзначився голом за Хатайспор в чемпіонаті Туреччини – команда українця здобула перемогу
Коркішко забив свій 2-й гол за Хатайспор

Форвард Хатайспора Дмитро Коркішко відзначився забитим м'ячем в матчі проти Істанбулспора.

Чемпіонат Туреччини, 1 ліга. 23 тур

Істанбулспор – Хатайспор – 0:3

Голи: Кайтемел, 12 (пен), Коркішко, 26, Гур, 62

Нереалізований пенальті: Бег, 71 (Х)

Хатайспор Дмитра Коркішка на виїзді переміг Істанбулспор у 23-турі турецької Ліги 1 (другий за силою дивізіон чемпіонату Туреччини). Екс-динамівець вийшов у стартовому складі своєї команди та забив другий гол своєї команди на 26-й хвилині зустрічі.

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Хатайспор впевнено переміг з рахунком 3:0 та набрав 40 очок (5 позиція). Цей гол став другим для Коркішка у поточному розіграші Ліги 1.

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Відеоновини Хатайспор Хатайспор Українці за кордоном Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Туреччина
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