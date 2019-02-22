Коркішко відзначився голом за Хатайспор в чемпіонаті Туреччини – команда українця здобула перемогу

Форвард Хатайспора Дмитро Коркішко відзначився забитим м'ячем в матчі проти Істанбулспора.

Чемпіонат Туреччини, 1 ліга. 23 тур

Істанбулспор – Хатайспор – 0:3

Голи: Кайтемел, 12 (пен), Коркішко, 26, Гур, 62

Нереалізований пенальті: Бег, 71 (Х)

Хатайспор Дмитра Коркішка на виїзді переміг Істанбулспор у 23-турі турецької Ліги 1 (другий за силою дивізіон чемпіонату Туреччини). Екс-динамівець вийшов у стартовому складі своєї команди та забив другий гол своєї команди на 26-й хвилині зустрічі.

Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ

Хатайспор впевнено переміг з рахунком 3:0 та набрав 40 очок (5 позиція). Цей гол став другим для Коркішка у поточному розіграші Ліги 1.