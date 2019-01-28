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Коркішко відзначився голом у матчі з Карабюкспором

23:25 15 Читать на русском
Коркішко відзначився голом у матчі з Карабюкспором
Дмитро Коркішко (зліва) / ФК Гіресунспор

Півзахисник Хатайспора Дмитро Коркішко забив гол у матчі 2 дивізіону чемпіонату Туреччини.

Українець Дмитро Коркішко зумів відзначитись забитим м'ячем у турецькій Першій лізі у матчі проти Карабюкспора.

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Хавбек Хатайспора прийняв м'яч, прибрав двох захисників та поклав його у нижній кут воріт. У підсумку, гості перемогли з рахунком 2:0.

Хатайспор після 19 турів перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці, яка дає право зіграти в плей-офф за право виходу в Суперлігу.

Теги
Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Карабюкспор Карабюкспор Туреччина Відеоновини Хатайспор Хатайспор
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