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Коркішко: Правила існують, щоб їх порушувати

09:20 307 Читать на русском
Коркішко: Правила існують, щоб їх порушувати
Дмитро Коркішко / СК Дніпро-1

Герой матчу проти Ворскли, півзахисник СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко, якому вдалось відзначитись у воротах суперника з пенальті, поділився враження від матчу 15-го туру чемпіонату України.

78’ Дмитро Коркішко
 
78’ Дмитро Коркішко

"Нарешті перервалася ця неприємна серія без перемог. Вона тиснула на команду у психологічному плані, оскільки дуже неприємно мати таку серію, коли не набираєш очок і поразка йде за поразкою. Але ми все ж таки вийшли з цієї ситуації. У футболі все буває, але головне, що ми не зламалися, і це означає, що у нас є справжній колектив, команда, і у кожного є характер. Зрозуміло, що нікому не подобалося те, що відбувалося, і ми це, нарешті, зуміли переламати.

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В матчах з останньою командою чемпіонату чекати красивого футболу і видовищної гри не варто. Такого просто не буває. Сьогодні була битва за очки. Слава Богу, що ми вийшли переможцями у цьому протистоянні. Ми цим дуже задоволені.

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Чому я так довго збирався виконувати пенальті? Просто там хлопцю надавали допомогу, тому все так довго тягнулося. А я був спокійним. Треба було просто влучити у площину воріт, що я і зробив. Існує прикмета, що той, хто заробляє пенальті, часто його сам і не забиває. Але, як кажуть, правила на те і існують, щоб їх порушувати. Головне, що зумів забити, і це додало нам у турнірній таблиці три очки", – цитує Коркішка офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у матчі 15-го туру СК Дніпро-1 завдяки пенальті на останніх хвилинах зумів мінімально здолати Ворсклу і перервав свою безвиграшну серію, яка тривала шість матчів.

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Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Ворскла Ворскла СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Ворскла
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