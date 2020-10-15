Про підписання угоди повідомляє Instagram футбольного агенства Sixteen Football Agency, із яким співпрацює хавбек.

Динамо просило УПЛ провести матч проти СК Дніпро-1 у Києві – дирекція турніру відповіла згодою

Гравець вже потрапив до командної заявки на офіційному сайті УПЛ, проте СК Дніпро-1 ще не оголосив про трансфер.

Нагадаємо, клуб розірвав угоду з Коркішком на початку серпня. У минулому сезоні гравець провів 24 матчі за дніпрян, записавши до свого активу 4 голи та 3 асисти.

"Рознарядки програвати Динамо не було": під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі