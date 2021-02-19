Екс-півзахисник СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко може підсилити одного з лідерів Першої ліги.

Ковалець офіційно покинув Чорноморець

30-річний футболіст перебуває на перегляді у Чорноморці, повідомляє видання Footboom. Одеська команда не нова для Дмитра – з 2015 по 2017 рік він вже виступав за "моряків".

Нагадаємо, Коркішко – вихованець Динамо, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2007 році. Встиг пограти за київський Арсенал, Полтаву, білоруський Мінськ та турецькі Гіресунспор і Хатайспор. Останньою його командою був СК Дніпро-1, який він покинув наприкінці 2020 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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