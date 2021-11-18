"З погляду клубу це дуже важливий футболіст, має великий досвід переможця, який може допомогти молодим гравцям. Дані Алвес переходить безкоштовно, має мету, він хоче допомогти.

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Іноді, перебуваючи у непростих умовах, коли нікого не можеш купити, корисно взяти гравця безкоштовно з такими можливостями", – поділився Масіп у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, "блаугранас" оголосили про повернення Дані Алвеса 12 листопада. 38-річний бразилець вже провів кілька тренувань під керівництвом Хаві, але не зможе зіграти за каталонців до відкриття зимового трансферного вікна.

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