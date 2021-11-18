"Корисно взяти безкоштовно гравця з такими можливостями": радник Лапорти – про повернення Дані Алвеса
Енрік Масіп, радник президента Барселони Жоана Лапорти, висловився щодо переходу Дані Алвеса до каталонського клубу.
"З погляду клубу це дуже важливий футболіст, має великий досвід переможця, який може допомогти молодим гравцям. Дані Алвес переходить безкоштовно, має мету, він хоче допомогти.
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Іноді, перебуваючи у непростих умовах, коли нікого не можеш купити, корисно взяти гравця безкоштовно з такими можливостями", – поділився Масіп у коментарі Mundo Deportivo.
Нагадаємо, "блаугранас" оголосили про повернення Дані Алвеса 12 листопада. 38-річний бразилець вже провів кілька тренувань під керівництвом Хаві, але не зможе зіграти за каталонців до відкриття зимового трансферного вікна.
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