Корінтіанс повністю закрив питання перед Динамо щодо боргу за оренду Сідклея.

Сідклей озвучив амбітну ціль у складі Динамо

За інформацією видання Meu Timao, сума платежу склала 250 тисяч євро.

Нагадаємо, оренда 27-річного захисника коштувала бразильцям 500 тисяч євро. Сторони домовились, що Корінтіанс виплатить цю суму чотирма платежами протягом року, але через пандемію COVID-19 у клуба виникли фінансові проблеми.

Коли всі платежі були остаточно прострочені, Динамо звернулось до ФІФА. Міжнародна федерація футболу пригрозила бразильському клубу трансферним баном і сторони відновили домовленості по виплатах. Перший платіж у 250 тисяч євро Корінтіанс відправив Динамо у жовтні.

Нагадаємо, 27-річний оборонець виступав в оренді за Корінтіанс протягом минулого року. Посеред сезону бразильський клуб відмовився від послуг легіонера, але надав йому можливість тренуватись із командою. Загалом Сідклей лише 18 разів з'являвся на полі у всіх змаганнях у складі Корінтіанса. Сьогодні захисник вже в Динамо і працює з командою на зборах.

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