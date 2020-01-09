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Корінтіанс не знайшов грошей на трансфер Тайсона, – UOL

14:26 1937 Читать на русском
Корінтіанс не знайшов грошей на трансфер Тайсона, – UOL
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Корінтіанс продовжує шукати футболістів, які здатні підсилити бразильський клуб напередодні початку нового сезону.

Капітан Шахтаря Тайсон виявився занадто дорогим трансфером для бразильського Корінтіанса, повідомляє UOL Esporte.

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За інформацією видання, керівництво "народної команди" дізналося вартість потенційного переходу Тайсона і вирішило навіть не вести переговорів з Шахтарем, оскільки вважає, що донецький клуб занадто дорого оцінив ймовірну угоду.

Іншим варіантом підсилення атаки був вінгер Гояса Майкл, але клуб відмовився продавати 50% прав на свого лідера за 5 мільйонів євро. Своєю чергою, Корінтіанс не планує витрачати більше п'яти мільйонів на покупку лівого вінгера і буде шукати іншого гравця на цю позицію.

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13:48
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Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Корінтіанс Корінтіанс Тайсон Тайсон
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