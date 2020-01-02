Корінтіанс не платитиме Динамо за оренду Сідклея, – ЗМІ

У справі щодо оренди Корінтіансом бразильського захисника Динамо Сідклея з’являються все нові й нові нюанси.

Бразильський Корінтіанс, який веде з київським Динамо кількамісячні переговори щодо оренди захисника команди Сідклея, не платитиме киянам жодної орендної плати. Натомість, президент "тімау" Андрес Санчес взяв на себе зобов’язання виплачувати всі 100% його зарплатні, повідомляє портал Esportes.yahoo.com.

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Видання також зазначає, що сам Сідклей отримає певний грошовий бонус за свій перехід, а у Корінтіанса буде право викупу його контракту в кінці року.

Нагадаємо, після довгих перемовин, керівництво Динамо погодилось відпустити футболіста у річну оренду до кінця 2020 року за 1 млн євро. Раніше у клубі розглядали лише повноцінний трансфер футболіста за 5 млн євро.

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