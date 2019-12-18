Корінтіанс хоче викупити Сідклея в Динамо

Захисник Динамо Сідклей зберігає шанси на перехід у Корінтіанс, який зацікавлений у підписанні лівого латераля.

Корінтіанс серйозно налаштований підсилитися лівим захисником Динамо Сідклеєм. Бразильський клуб готовий викупити 26-річного латераля та зробив киянам відповідну пропозицію, інформує Globo Esporte.

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Сума, яку готовий викласти Корінтіанс, не вказується. Зазначається, що Динамо володіє 80% прав на Сідклея. Раніше бразильці хотіли орендувати захисника за мільйон євро, проте не зуміли досягти згоди з віце-чемпіоном України.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. В сезоні 2019/20 бразилець не провів за першу команду жодного офіційного матчу, а його контракт чинний до літа 2023 року.

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