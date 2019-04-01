Корінтіанс хоче орендувати Веллінгтона Нема у Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем невдовзі може змінити команду.

Корінтіанс зацікавлений у переході хавбека донецького Шахтаря Веллінгтона Нема, повідомляє Yahoo Sports.

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За інформацією джерела, бразильський клуб хоче орендувати гравця до літа наступного сезону. При цьому Корінтіанс сподівається здійснити цей перехід безкоштовно.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем перебрався в Шахтар із Флуміненсе в 2013 році. Відтоді хавбек зіграв за "гірників" всього 61 матч, забивши 9 голів. В 2017 році донеччани вже відпускали гравця в оренду в Сан-Паулу.

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