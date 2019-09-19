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Корейський вундеркінд Валенсії познущався над поперечиною на тренуванні – майстер-клас з влучності

12:27 594 Читать на русском
Корейський вундеркінд Валенсії познущався над поперечиною на тренуванні – майстер-клас з влучності
Лі Кангін / Фото з відкритих джерел

Гравець іспанської команди Канлін Лі під час підготовки до чергового матчу "провів" майстер-клас для своїх одноклубників.

Корейський півзахисник іспанської Валенсії Канлін Лі на тренуванні команди продемонстрував неймовірну влучність: раз за разом він потрапляв м’ячем у поперечину з різної дистанції. Його партнери по команді пробували повторити подібний трюк футболіста, однак їхні удари не були такими ж влучними. Відео виклав у своєму Твіттері уболівальник команди.

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Нагадаємо, саме Лі відкрив рахунок у протистоянні за "золото" молодіжного мундіалю у матчі проти України. Це був його другий гол на турнірі, окрім цього зірка "тигрів" відзначився чотирма асистами. Корея посіла друге місце чемпіонату світу, поступившись збірній Україні у фіналі з рахунком 1:3.

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