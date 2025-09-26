"Ми приїхали за тиждень до початку, навіть за 9 днів – навмисно, щоб підготуватися до чемпіонату світу, щоб звикнути до клімату, адже це інший континент. Потрібно було нормалізувати наш сон. Вже минуло 2-3 дні, все чудово. Я вважаю, що всі вже висипаються.

"Нащо його сіпати, якщо в нього немає бажання грати?": Кучер – про форварда збірної України

У нас була товариська гра з Австралією (2:3) – це чудовий спаринг-партнер. Вони – чемпіони Азії, тому було цікаво з ними зіграти. Вважаю, що вийшла чудова гра. Щоправда, нам було трішки важкувато, бо це було на третій день після того, як ми сюди прилетіли. Ми ще особливо не тренувалися – було тільки одне повноцінне тренування.

Було трохи важко, але всі хлопці старалися, і за грою можна сказати, що виглядали ми добре. Звичайно, були помилки – є над чим працювати. Зараз ми вже повністю розібрали цю гру, визначили наші помилки. Тепер будемо готуватися до чемпіонату світу, до першої гри.

Ми ще не розбирали (збірну Кореї) – плануємо провести повноцінний аналіз суперника. Пам’ятаю, ми їздили до Кореї приблизно два роки тому й грали проти цієї збірної U-19. Це була потужна команда, і легко проти них не буде. Це буде дуже складна гра", – наводить слова Пономаренка Maincast Sport.

Нагадаємо, матч Південна Корея – Україна відбудеться завтра, 27 вересня. Початок гри – о 23.00 за київським часом.

"Хочеться ще й показати футбол, за який не буде соромно": Україна на Кубку світу – 6 годин різниці, завдання на Корею