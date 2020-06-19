Кополовець зізнався, що завадило Минаю вибити Динамо з Кубка України

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець оцінив півфінальну гру Кубка України проти Динамо (0:2).

"Якби ми перший тайм зіграли хоча б 0:0, може, у другому таймі було б легше. Динамо включило швидкості і показало свою майстерність. До того ж, кияни зараз у хорошому тонусі – зіграли три матчі з Шахтарем, Зорею і Олександрією. На мій погляд, у цих матчах вони виглядали непогано.

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Тому ми розуміли, що нам буде важко. І знали, що недооцінки від них не буде, тому що це вже півфінал. У киян реально потужніша та сильніша команда. Вони показали клас і рівень. І, на мій погляд, декілька наших хлопців в першому таймі перегоріли, хвилювалися. Але це нормально.

У першому таймі ми десь не змогли впоратися з хвилюванням, не змогли десь більш солідно зіграти. Але знову ж таки, бігли вперед, створювали якісь моменти, били по воротах, намагалися грати в футбол. Як це виходило – це вже інше питання. Ми і по воротах били, і атакували. Звичайно, і оголювали зони, але, знову ж таки, клас є клас. Могли десь зіграти краще, але не вийшло", – розповів Кополовець для Sport.ua.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України Динамо зустрінеться з переможцем пари Маріуполь – Ворскла.

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