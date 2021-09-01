"Чому Селезньов вийшов на матч без нашивки з картою України? Випадковість, це не його вина. Він все правильно сказав: йому дали майку, він надів. У нас реально з формою проблема. Якщо ти даруєш майку, то не завжди є другий комплект. Це вже недопрацювання не Селезньова, а адміністративного штабу. Повинно бути кілька майок з шевронами. Зараз мало кого цікавить гра, всіх цікавлять навколофутбольні ігри, скандали, хайп.

У Минаї пояснили, чому Селезньов вийшов на матч з Шахтарем без нашивки з картою України

Женя не винен. Можу це сказати зі стовідсотковою впевненістю. Він що, зірвав шеврон, на вашу думку? Ні звичайно. Він нормальна людина. З нього просто роблять винного", – сказав Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, у День пам'яті захисників України (29 серпня) під час матчу Минай – Шахтар (1:1) Селезньов був єдиним із закарпатської команди, хто був без нашивки з картою на футболці.

Шахтар у меншості розписав сенсаційну нічию з Минаєм – Динамо відірвалося на три очки