"На полях стоїть вода. Тренуватися ніде, ми не можемо загнати команду на штучні поля. Інформації про перенесення туру у нас немає. Якби перенесли, ми б залишилися ще в Туреччині. Зрозуміло, що футболістам важко, тому що ми боїмося травм, адже серйозний перепад.

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Зараз не тільки для нас, але і для всіх буде складно підготувати команду до ігор. Тренуємося на стадіоні Миная. Сьогодні було друге тренування, і ми зробили з поля болото. Люди, які працюють зі стадіоном, кажуть, що підготують його, і ми зможемо на ньому грати. У нас немає такого снігу, як у Львові, чи в Києві.

Сьогодні з тренером саме говорили, що є місце в заявці для мене. Я йому сказав, що якщо він хоче когось іншого замість мене, це не буде проблемою. Для мене головне – результат. Звичайно, хочеться вийти в Прем'єр-Лізі, але якщо тренер бачить іншого, без проблем. В кінці десь може зіграю.

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Але я не ставлю свої амбіції вище за команду. Я пройшов усі збори, але сказати, що я 100% підсилю команду, не можу. Я давно не грав, але буду старатися. Якщо у мене не буде сил, я вже завтра закінчу з футболом", – цитує Кополовця "Футбол NEWS".