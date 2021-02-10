Кополовець відверто оцінив свої шанси зіграти в УПЛ після пройдених зборів з Минаєм
Спортивний директор та водночас футболіст Миная Михайло Кополовець розповів про підготовку команди до відновлення чемпіонату України.
"На полях стоїть вода. Тренуватися ніде, ми не можемо загнати команду на штучні поля. Інформації про перенесення туру у нас немає. Якби перенесли, ми б залишилися ще в Туреччині. Зрозуміло, що футболістам важко, тому що ми боїмося травм, адже серйозний перепад.
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Зараз не тільки для нас, але і для всіх буде складно підготувати команду до ігор. Тренуємося на стадіоні Миная. Сьогодні було друге тренування, і ми зробили з поля болото. Люди, які працюють зі стадіоном, кажуть, що підготують його, і ми зможемо на ньому грати. У нас немає такого снігу, як у Львові, чи в Києві.
Сьогодні з тренером саме говорили, що є місце в заявці для мене. Я йому сказав, що якщо він хоче когось іншого замість мене, це не буде проблемою. Для мене головне – результат. Звичайно, хочеться вийти в Прем'єр-Лізі, але якщо тренер бачить іншого, без проблем. В кінці десь може зіграю.
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Але я не ставлю свої амбіції вище за команду. Я пройшов усі збори, але сказати, що я 100% підсилю команду, не можу. Я давно не грав, але буду старатися. Якщо у мене не буде сил, я вже завтра закінчу з футболом", – цитує Кополовця "Футбол NEWS".