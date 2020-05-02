Кополовець: У Карпатах були найменші зарплати в УПЛ, а ми грали в Лізі Європи проти команд, де всі мільйонери

Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець розсекретив зарплату, яку отримував під час виступів у Львові.

"Після виходу в Лігу Європи 2010/11 підняли в два рази, але зарплати були дуже маленькими. Тоді у нас були найменші зарплати в УПЛ, 3 тисячі доларів. А ми грали в Лізі Європи проти команд, де всі мільйонери.

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Плюс бюджет команди був найменшим в УПЛ. Питали Дедишина, на той час генерального директора, який бюджет клубу. Він був 3-4 млн доларів, найменший на той час. Його підняли в два рази, тому що команда виросла, виступала в ЛЄ, треба було піднімати зарплати.

Але у нас тоді такий золотий час був, про гроші ми не думали. Просто отримували нереальне задоволення, найкращий час в нашому житті, найемоційніший. Сів у літак – полетів до Парижа, звідти до Луганська, потім кубковий матч, потім знову. Грузія, Ісландія, Ірландія, Севілья. Ми з літака не вилазили", – зізнався Кополовець у ефірі Бомбардир.

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