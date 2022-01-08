"Шаран – тренер дуже досвідчений і зрозуміло, що якщо він прийшов у команду, то не просто так – він, найімовірніше, висунув для себе певні умови. Це тренер з величезним досвідом роботи, тим більше, що він вже був в Ужгороді, і йому там все знайоме.

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Я добре знаю Володимира Богдановича, впевнений, що якісь моменти в команді він, безумовно, налагодить. Тим більше, що змінювати доведеться багато чого. І він, скоріше за все, це обговорював з президентом клубу, зокрема питання збільшення бюджету, що однозначно треба робити. Шаран – не той тренер, який просто прийде себе "палити". Якщо він туди йде, отже з керівництвом вони, мабуть, про щось домовилися. Та й президент Миная, запрошуючи такого фахівця, розумів, що під нього потрібні певні умови", – сказав Кополовець у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

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