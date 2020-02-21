Кополовець пояснив, чому Минай не зміг втримати свого бомбардира

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець оцінив роботу клубу під час зимового трансферного вікна.

"Буквально через кілька днів ми повідомимо всім про нових гравців, яких ми підпишемо. І вони нас підсилять, серед них будуть закарпатці.

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Я завжди говорив, що в нашому клубі в пріоритеті вихованці місцевого футболу, але якщо є футболіст, наразі сильніший за них, то саме він буде грати. Це об’єктивно. Гегедош? Скажу відверто – він вважає, що переріс цю команду. Захотів піти. Тому ми його і відпустили. Нікого силоміць тримати не будемо", – цитує Кополовця офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, Роберт Гегедош був одним з найкращих бомбардирів Миная у першій частині чемпіонату – в його активі 9 голів та три асисти.

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