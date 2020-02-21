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Кополовець пояснив, чому Минай не зміг втримати свого бомбардира

20:50 806 Читать на русском
Кополовець пояснив, чому Минай не зміг втримати свого бомбардира
Роберт Гегедош / Сайт Металіста 1925

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець оцінив роботу клубу під час зимового трансферного вікна.

"Буквально через кілька днів ми повідомимо всім про нових гравців, яких ми підпишемо. І вони нас підсилять, серед них будуть закарпатці.

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Я завжди говорив, що в нашому клубі в пріоритеті вихованці місцевого футболу, але якщо є футболіст, наразі сильніший за них, то саме він буде грати. Це об’єктивно. Гегедош? Скажу відверто – він вважає, що переріс цю команду. Захотів піти. Тому ми його і відпустили. Нікого силоміць тримати не будемо", – цитує Кополовця офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, Роберт Гегедош був одним з найкращих бомбардирів Миная у першій частині чемпіонату – в його активі 9 голів та три асисти.

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Трансфери Роберт Гегедош Роберт Гегедош Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925 Минай Минай Михайло Кополовець Михайло Кополовець
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