"Був момент, коли Кобін хотів прибрати Мілевського з команди. Я був проти цього. Кажу, Васю, якщо прибереш Артема, то ми тільки три тижні будемо розгрібати це в інтернеті. Згадайте, коли Селезньова прибрали з Колоса, тільки про це і писали. Те, що Артем відмовився виходити на заміну – це правда, був такий момент. Але я був категорично проти, щоб його прибрали з команди.

Я не знаю, як би це вплинуло на футболістів, Артем уже влився в колектив. Тому я попросив президента, щоб він відстояв Мілевського. Вася мою позицію чув. Нас би багато хто не зрозумів. Його вже полюбили, він мав серйозну роль в команді. Але, звичайно, я Артема не підтримую в ситуації, коли він не вийшов на заміну.

Мілевський завершив кар'єру гравця, – ТаТоТаке

Чи помирились Кобін з Мілевським? Вони спілкувалися, поговорили. Вася завжди міг набрати Артема. Він така людина, що якщо в чомусь неправий, міг набрати і перепросити. Була зустріч з президентом з цього приводу. Вася на той момент був налаштований досить серйозно, але відстояли. Я не хотів великого "кіпішу".

Вони помирилися потім, нормально все було. Я не бачив у них проблем. Просто Вася після цього випадку говорив, що по-іншому дивився на Артема. Можливо, він перестав йому так довіряти. Якщо тренер випускає тебе на заміну, а ти не виходиш... Тут я розумію Васю. Він зрозумів, що на цю людину вже не можна розраховувати", – сказав Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Минулий сезон 36-річний Мілевський провів у Минаї, зігравши у 10-ти поєдинках. Джерела повідомляють, що Артем завершив кар'єру футболіста.

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