– Міша, вчора ти підірвав мій Instagram. Тепер зобов'язаний сходити зі мною в церкву.

– Я б із задоволенням, але спочатку ти маєш мені посповідатися. Розповісти усі свої проблеми – в чому проблема, ти заміжня чи ні, маєш хлопця, не маєш. І тоді ми вирішимо твої проблеми. Ти маєш мені розказати всі нюанси. Ти ж знаєш, що якщо підійдеш до мене, то ми гарно поговоримо з тобою. А якщо ще десь вечором вискочимо на каву, побалакаємо, то всі проблеми вирішаться. 100%.

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– Все буде нормально, так?

– Подивимось, яка ти будеш щира. Мені ж треба зрозуміти і вникнути у проблему, що з тобою відбулася.

– Капець відбувся.

– Тоді мусиш мені розказати.

– Давай так – 3 тисячі лайків під цим відео, і ми з тобою йдемо до церкви. Окей?

– Пацани, всього-навсього 3 тисячі лайків. Спочатку в церкву, а потім на легеньку кавуську, – наполіг Кополовець у розмові з журналісткою Мариною Машкіною.

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