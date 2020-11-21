Спортивний директор закарпатського клубу Михайло Кополовець розкрив настрій команди перед двобоєм із СК Дніпро-1. Матч пройде в рамках 10-го туру УПЛ.

"Команда хоче вигравати. У жодному матчі ми не поступилися по грі – гідно виглядаємо.

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Хочеться перемагати для позитивних емоцій. Футболісти працюють над тим, щоб команда вигравала", – сказав Михайло Кополовець в ефірі Футбол News.

Зауважимо, до матчу Минай та СК Дніпро-1 підходять приблизно в рівних умовах, адже у турнірній таблиці розташовуються поруч – дніпряни йдуть 11, закарпатці – 12. Поєдинок відбудеться вже завтра, 22 листопада, початок о 14:00.

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