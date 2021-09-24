"На недооцінку не варто особливо розраховувати. Думаю, у Руха з'являться шанси дати бій Динамо, якщо львів'яни не пропустять швидкий гол.

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Під керівництвом Леоніда Кучука команда вже навчилася грамотно грати за рахунком, хоча кияни зараз на ходу і небезпечні. Ось тільки з реалізацією у підопічних Мірчі Луческу і далі проблеми", – цитує Кополовця Команда 1.

До слова, протистояння Руха і Динамо в рамках 9-го туру УПЛ відбудеться у суботу, 25 вересня. Старт зустрічі о 19:30. Наразі кияни очолюють турнірну таблицю чемпіонату, а львів'яни розташувалися на 9-й сходинці.

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