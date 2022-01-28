Екс-гравець Карпат Михайло Кополовець зізнався про свої найбільші преміальні у кар'єрі.

"500 тисяч доларів ми отримали за матч проти київського Динамо.

"Взув кеди, зробив підніжку і "забуцав" його": Кополовець пригадав, як жорстоко побив голого одноклубника

Виграли, Шахтар став чемпіоном. То були нам преміальні від Ахметова. Димінський десь 300 тисяч платив. На одного футболіста основного складу виходило по 15-30 тисяч доларів, як коли", – цитує Кополовця FanDay.

Нагадаємо, у своїй кар'єрі футболіста Михайло встиг пограти за Закарпаття, Карпати, Говерлу, Белшину, Ангайт та Минай.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя