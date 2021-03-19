"Ви розумієте, така тренерська робота. Якщо немає результату, то все може бути. Але в мене такої інформації немає. Тому мені важко це коментувати.

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Але ви знаєте, як часто таке трапляється. Ось я недавно давав інтерв’ю – слова перекручують, виривають із контексту. Важко коментувати, чи правда це. Але, звісно ж, усе може статися. Така специфіка тренерської роботи. Ви зрозумійте, ми усі професіонали, всі все розуміють. У будь-якій команді, де не найкращі результати, є певний "напряг". Але останнє рішення завжди за президентом.

Ну як можна бути задоволеним, коли немає результату? Зрозуміло, що є "напряг"! Важко щось коментувати, коли команда не виграє, особливо в тих матчах, де потрібно брати очки: ФК Львів, Інгулець… Тепер треба брати пункти там, де їх ще важче взяти. Це футбол, що тут можна сказати", – цитує Кополовця Football Hub.

До слова, Минай після 17-ти зіграних матчів завис над Львовом, який йде останнім. У підопічних Кобіна лише 13 пунктів, а у львів'ян – 12.

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