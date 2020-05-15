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Кополовець назвав умову, за якої завершить кар'єру вже цього року

09:45 60 Читать на русском
Кополовець назвав умову, за якої завершить кар'єру вже цього року
Михайло Кополовець / Сайт Миная

Хавбек Миная Михайло Кополовець не виключає, що скоро віддаватиме всі сили для роботи спортивним директором клубу.

Мотивацію екс-гравця львівських Карпат збереже лише вихід Миная в елітний дивізіон.

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"Звісно, мені хотілося б ще пограти в УПЛ. Я на це чекаю. Якщо ми туди не вийдемо у цьому році, я думаю закінчу кар’єру. Мені 36 років. Не хочу нікого підсиджувати. Я ніколи Васі Кобіну не говорю, що давай, я зіграю", – сказав Кополовець у інтерв'ю FootballHub.

Додамо, що досвідчений хавбек провів 12 матчів у поточному сезоні Першої ліги та забив один м'яч. Минай перед перервою йшов на четвертій сходинці таблиці, відстаючи від зони підвищення в класі лише за додатковими показниками.

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Михайло Кополовець Михайло Кополовець Перша ліга Минай Минай
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