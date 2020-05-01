Кополовець назвав несподіваних винуватців у проблемах Карпат

Легенда Карпат, а нині спортдир Миная Михайло Кополовець зізнався, хто в його час негативно вплинув на львівський клуб.

"Футболісти почали заробляти гроші, почали зустрічатися з дівчатами, одружуватися. І жінки, на мій погляд, трохи все збаламутили. Коли всі пацани були поодинці, всі дружили, зустрічалися. Був згуртований колектив.

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Так, сім'я і діти – це найважливіше, що може бути, але у кожної жінки різний характер, а у всіх футболістів різні зарплати, преміальні. І почалося: "А твій скільки отримав, а твій?". Пішло багато цих пліток. Дійшло до того, щоб було весілля, мене запрошують, а мою дівчину – ні. Тому що жінки між собою не спілкувалися. Нашу команду зіпсували жінки", – розповів Кополовець у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Михайло захищав "зелено-білі" кольори у 2007-2015 роках.

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