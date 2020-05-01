toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Кополовець назвав несподіваних винуватців у проблемах Карпат

1 травня 16:46 2209 Читать на русском
Кополовець назвав несподіваних винуватців у проблемах Карпат
Михайло Кополовець / Фото з відкритих джерел

Легенда Карпат, а нині спортдир Миная Михайло Кополовець зізнався, хто в його час негативно вплинув на львівський клуб.

"Футболісти почали заробляти гроші, почали зустрічатися з дівчатами, одружуватися. І жінки, на мій погляд, трохи все збаламутили. Коли всі пацани були поодинці, всі дружили, зустрічалися. Був згуртований колектив.

Кополовець: Сезон дограти можна, але рівень чемпіонату буде нижче нуля

Так, сім'я і діти – це найважливіше, що може бути, але у кожної жінки різний характер, а у всіх футболістів різні зарплати, преміальні. І почалося: "А твій скільки отримав, а твій?". Пішло багато цих пліток. Дійшло до того, щоб було весілля, мене запрошують, а мою дівчину – ні. Тому що жінки між собою не спілкувалися. Нашу команду зіпсували жінки", – розповів Кополовець у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Михайло захищав "зелено-білі" кольори у 2007-2015 роках.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3446
Теги
Михайло Кополовець Михайло Кополовець Карпати Карпати Минай Минай
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук