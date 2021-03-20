"Зрозуміло, що керівництво чекає від нього більшого. Хочеться, щоб десь потягнув за собою команду, відзначився голом. Однозначно, що ми чекаємо від нього більшого. Але у нас є ще дев’ять ігор, і я думаю, що Артем ще себе покаже. Це і йому треба, і команді.

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Зараз не найкращі результати, і ми чекаємо, що кожен футболіст буде додавати. Чекаємо, що хлопці будуть битися і за себе, і за клуб. Ще є трохи часу, і ми сподіваємося, що щось зміниться", – цитує Кополовця Football Hub.

До слова, Мілевський після зимового трансферу на Закарпаття провів лише 4 поєдинки в Прем'єр-лізі, в яких результативними діями не відзначався.

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