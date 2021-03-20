Кополовець: Керівництво Миная чекає від Мілевського більшого
Спортивний директор Миная Михайло Кополовець дав оцінку першим виступам Артема Мілевського за закарпатців.
"Зрозуміло, що керівництво чекає від нього більшого. Хочеться, щоб десь потягнув за собою команду, відзначився голом. Однозначно, що ми чекаємо від нього більшого. Але у нас є ще дев’ять ігор, і я думаю, що Артем ще себе покаже. Це і йому треба, і команді.
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Зараз не найкращі результати, і ми чекаємо, що кожен футболіст буде додавати. Чекаємо, що хлопці будуть битися і за себе, і за клуб. Ще є трохи часу, і ми сподіваємося, що щось зміниться", – цитує Кополовця Football Hub.
До слова, Мілевський після зимового трансферу на Закарпаття провів лише 4 поєдинки в Прем'єр-лізі, в яких результативними діями не відзначався.
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