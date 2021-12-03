"У мене ніколи не було варіанту з Мінаєм. Мішка (Кополовець, – прим.) каже таку хрінь на всю країну.

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Він таке каже, що мені іноді страшно, бл*ть. Він розповідає, що кликав мене у Минай. Не кликав він мене в Минай. Дзвонить і каже: "Там це", я відповідаю: "Міша...".

Я його люблю та поважаю, він мій колишній партнер по команді (по Карпатах, – прим.). Але треба прибирати 50% із того, що він каже, бл*ть. Він, як почне говорити, бл*ть, страшно стає", – розповів Гладкий у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Кополовець працював спортивним директором Миная з 2018 по 2021 роки.

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