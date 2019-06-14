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Кополовець енергійним танцем запалив у нічному клубі

21:32 141 Читать на русском
Кополовець енергійним танцем запалив у нічному клубі

Півзахисник та спортивний директор Миная Михайло Кополовець оригінально розважився у нічному клубі.

Півзахисник і спортивний директор за сумісництвом Миная Михайло Кополовець по завершенні сезону відправився у заслужену відпустку.

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Епатажний футболіст завітав до нічного клубу і виклав кумедне відео, на якому Кополовець енергійно танцює.

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Михайло Кополовець Михайло Кополовець Перша ліга Відеоновини Минай Минай
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