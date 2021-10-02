"Я вважаю, що Кобін якісно виконував свою роботу. З тим матеріалом і бюджетом, який у нього був, він робив все, що міг. За 2-3 місяці створити команду дуже складно. Він навіть не знав, в якому турнірі ця команда буде грати – в УПЛ або Першій лізі. Є президент клубу, він вирішує.

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Вася – неординарна людина. У нього такий стиль, що він змінює склад, дає шанс то одним, то іншим. Це такий стиль роботи. Він має право на життя? Звісно. Якщо ви йому не довіряєте – добре, президент вирішував зробити так. У Кобіна ж були непогані матчі. З Чорноморцем зіграли 2:2, перемагаючи 2:0, але непогано грали. Десь не пощастило. Якщо так, то йому треба міняти місце роботи і рухатися далі.

Для Селезньова відхід Кобіна – серйозний удар, тому що його запрошував Вася. Кобін довіряв Євгену, впровадив його в команду. У Селезньова серйозний авторитет. Складно сказати, хто буде наступним тренером", – поділився Кополовець у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Кобін вже прощався з Минаєм у березні цього року, але влітку ухвалив рішення повернутись до закарпатського клубу. Після 9-ти турів УПЛ Минай розташувався на 15-й сходинці.

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