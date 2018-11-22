Кополовець – про свою нову посаду в Минаї: На клуб чекає багато сюрпризів і цікавих трансферів

Новоспечений спортивний директор закарпатського Миная Михайло Кополовець прокоментував своє призначення.

"Дуже вдячний керівництву клубу за таку пропозицію. Відразу скажу, я не завершую кар'єру. У мене є сили і бажання продовжувати грати, допомогти команді. Якщо це десь буде заважати моїм основним обов'язків, то, звичайно, десь пропущу тренування: це ж треба буде бути на зустрічах, переглядах тощо.

Кополовець став спортивним директором Миная

Але думаю, впораюся. Я дуже люблю футбол! Якби стояло питання: бути спортдиректором або футболістом, то вибрав би друге.

У мене є безліч креативних ідей, які я б реалізував в життя. Думав про це ще коли був футболістом. Відразу кажу: чекайте сюрпризів! І нові цікаві трансфери.

Звичайно, для нас пріоритет – вихованці закарпатського футболу, але будемо запрошувати і з інших регіонів. Нас дуже цікавить молодь. Але, щоб виконати ті завдання, які перед нами ставить керівництво, слід запрошувати також якісних виконавців і з-за меж Закарпаття", – цитує Кополовця офіційний сайт клубу.

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