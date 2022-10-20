Інтер потішив своїх вболівальників ще одним комплектом форми на кампанію, яка вже розпочалась.

Фотографії з презентації екіпірування опубліковані у соцмережах та на офіційному сайті "нерадзуррі".

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Дизайнери ніби надихалися формою збірної України. Футболка та шорти повністю виконані у жовтому кольорі, який розбавляють блакитно-чорні смужки на рукавах і комірці. Постачальником екіпірування для міланського гранда залишається компанія Nike.

Нагадаємо, зараз Інтер йде лише на сьомій сходинці Серії А, проте має чудові шанси пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів.

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