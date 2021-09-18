Ліверпуль без проблем розгромив Крістал Пелас у 5-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Вже в дебюті Ліверпуль мав виводити вперед Жота, але не влучив у майже порожні ворота у найкращих "традиціях" Вернера. Майстер-клас обом показав Мане, який відкрив рахунок у зустрічі. Для самого Садьйо це був 100-й м'яч у футболці Ліверпуля.

Ліверпуль розгромив Крістал Пелас і вийшов на першу позицію, Ман Сіті без Зінченка розписав нічию з Саутгемптоном

Подвоїв перевагу мерсисайдців Салах, а поставив крапку у зустрічі Кейта шедевральним ударом зльоту. Підопічні Клоппа з 13 очками очилили турнірну таблицю АПЛ, Крістал Пелас, маючи в активі 5 залікових балів, йде чотирнадцятим.