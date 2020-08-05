toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Копенгаген зганьбив Істанбул Башакшехір та завоював путівку у чвертьфінал Ліги Європи

21:53 - Читать на русском
Копенгаген зганьбив Істанбул Башакшехір та завоював путівку у чвертьфінал Ліги Європи
Копенгаген – Істанбул Башакшехір – 3:0

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Істанбул Башакшехір на виїзді розгромно поступився Копенгагену. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

4’ Йонас Вінн
53’ Йонас Вінн
62’ Расмус Фальк
 
4’ Йонас Вінн
53’ Йонас Вінн
62’ Расмус Фальк

Істанбул Башакшехір та Копенгаген зустрілись у битві за місце у чвертьфіналі. У першому матчі мінімально перемогли турки, тому господарів влаштовувала тільки перемога з перевагою у два м'ячі. Вже на 4-й хвилині Йонас Вінн вистрибнув перед захисником та головою замкнув простріл у штрафний майданчик – 1:0. Увесь перший тайм гравці Істанбула намагались створювати моменти, але захист суперника руйнував усі атаки ще в зародку.

По перерві господарі отримали шанс вийти вперед завдяки пенальті, який був призначений за гру рукою у штрафному майданчику. Його реалізував той же Вінн, записавши у свій актив дубль. Остаточно надії турків на путівку у чвертьфінал поховав Расмус Фальк на 62-й. Він випередив захисника, вийшов на ударну позицію та пробив низом поміж двох захисників. Більше гольових моментів у матчі не було і фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Копенгагена – 3:0.

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи у матчі з вилученнями і дублем Мораєса

blog_ava
"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006
14:00
20275
Теги
Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Копенгаген - Істанбул Башакшехір
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Манчестер Сіті офіційно підписав Аке
    Англія — 21:46768 Манчестер Сіті офіційно підписав Аке
21
год
:
45
хв
Севілья
19:55
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук