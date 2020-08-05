Копенгаген зганьбив Істанбул Башакшехір та завоював путівку у чвертьфінал Ліги Європи

Істанбул Башакшехір та Копенгаген зустрілись у битві за місце у чвертьфіналі. У першому матчі мінімально перемогли турки, тому господарів влаштовувала тільки перемога з перевагою у два м'ячі. Вже на 4-й хвилині Йонас Вінн вистрибнув перед захисником та головою замкнув простріл у штрафний майданчик – 1:0. Увесь перший тайм гравці Істанбула намагались створювати моменти, але захист суперника руйнував усі атаки ще в зародку.

По перерві господарі отримали шанс вийти вперед завдяки пенальті, який був призначений за гру рукою у штрафному майданчику. Його реалізував той же Вінн, записавши у свій актив дубль. Остаточно надії турків на путівку у чвертьфінал поховав Расмус Фальк на 62-й. Він випередив захисника, вийшов на ударну позицію та пробив низом поміж двох захисників. Більше гольових моментів у матчі не було і фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Копенгагена – 3:0.

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи у матчі з вилученнями і дублем Мораєса