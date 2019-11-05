Копенгаген завжди грає вдома на перемогу, так будемо грати і з Динамо, – захисник данців Нельссон

Захисник Копенгагена Віктор Нельссон оптимістично налаштований на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Динамо.

"Динамо – сильна команда якісних індивідуалістів, які створять нам проблеми, якщо ми будемо не дуже гострі. Ми дуже добре провели матч в Києві і залишилися в гарному настрої, з яким підійдемо до майбутньої зустрічі. Ми завжди повинні перемагати в домашніх матчах, і зробимо це в четвер.

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Це особливі вечори, коли ми граємо в єврокубках. Я з нетерпінням чекаю можливості зіграти перед заповненим стадіоном. Це дає нам імпульс. Я відчуваю, що у Копенгагена є хороші шанси перемогти киян, якщо ми продемонструємо свою найкращу гру. Ми – ФК Копенгаген, і коли ми граємо вдома, ми завжди віримо в себе. Я просто з нетерпінням чекаю бою", – поділився Нельссон в коментарі офіційному сайту Копенгагена.

Нагадаємо, Копенгаген прийматиме Динамо вдома в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Матч відбудеться 7 листопада, початок о 20:00.

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